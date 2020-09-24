Лондон готовит санкции в отношении ответственных за репрессии в Беларуси

Великобритания в сотрудничестве с Канадой и США готовит санкции против Беларуси. Об этом объявил глава британской дипломатии Доминик Рааб.

Великобритания в сотрудничестве с Канадой и США готовит санкции в отношении руководителей Беларуси, ответственных за репрессии. Об этом в четверг, 24 сентября, объявил глава британской дипломатии Доминик Рааб. По словам министра, подготовка санкционного списка проходит в «срочном» порядке.

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Лондон намеревался присоединиться к санкциям Евросоюза, однако их принятие дважды блокировал Кипр. Таким образом Никосия добивается от европейских партнеров введения ограничительных мер против Турции.

«Учитывая эту задержку и незаконную инаугурацию Лукашенко, я отдал распоряжение подготовить санкции в отношении ответственных за грубые нарушения прав человека» в Беларуси, заявил Доминик Рааб, выступая в парламенте.

«Мы координируем эти списки с США и Канадой», — добавил он.

Тайная инаугурация Александра Лукашенко состоялась в Дворце Независимости в Минске накануне, 23 сентября. После инаугурации белорусы вышли на стихийные митинги против признания Лукашенко законно избранным президентом. Силовики использовали против протестующих водометы, перцовый газ и светошумовые гранаты.

Европейский Союз и Вашингтон вновь заявили утром в четверг, 24 сентября, о непризнании Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «инаугурация» Лукашенко противоречит воле значительной части белорусов и углубляет политический кризис в стране.

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