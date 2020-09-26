Женский марш в Минске прошел под лозунгом «Репетиция инаугурации Светланы Тихановской»

Женский марш 26 сентября 2020 г. проходил под лозунгом "Народному президенту - достойная инаугурация".

В субботу, 26 сентября, в Минске прошел очередной «Женский марш» в знак протеста против фальсификации результатов президентских выборов. На марше с самого начала манифестации произошли задержания.

Реклама Читать далее

Перед очередным субботним «Женским маршем» телеграм-канал NEXTA live опубликовал призыв провести его «как репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской». Поскольку площадь Победы была оцеплена силовиками и автозаками, манифестация началась от Комаровского рынка.

Почти сразу после начала женского марша в Минске начались задержания via REUTERS - TUT.BY

На акцию приехала 73-летняя Нина Багинская, которую называют одним из символов белорусского протеста. Как сообщает канал Tut.by, сначала силовики попытались отобрать у нее флаг, а затем задержали. Позднее Нину Багинскую отпустили, но уже без флага.

Силовики пытаются отобрать знамя у 73-летней Нины Багинской REUTERS - STRINGER

Tut.by сообщил, что в ходе марша была задержана журналистка канала Саша Эльбаум.

По словам канала Tut.by, «сегодня неизвестные в масках» работали точечно. «Они появляются периодически, выхватывают из толпы несколько человек и уезжают. Большая часть марширующих, завидев бусы издалека, успевает разбежаться». Проезжающие мимо автомобили подбирали участниц марша, помогая им спастись от преследования.

Задержания в ходе женского марша в Минске. 26 сентября 2020 г. REUTERS - STRINGER

Задержания произошли и во время проходившего в минском парке Дружбы народов «Забега свободных». Как сообщает Tut.by cо ссылкой на участников забега, их стали задерживать на третьем километре маршрута: «Силовики некоторое время бежали за участниками забега через парк: догнали и задержали, вероятно, двоих. Остальные бросились врассыпную».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться