Зеленский объявил день траура по погибшим в крушении Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26 ВВС страны недалеко от Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщает офис президента. Как заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 23 человека, всего на борту находились 27 курсантов и членов экипажа.

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Согласно указу президента Украины, в день траура на всей территории страны должен быть приспущен государственный флаг. Сам Зеленский объявил, что приедет в Харьковскую область и назвал случившееся «ужасной трагедией».

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября в Харьковской области около города Чугуев при заходе на посадку. Борт выполнял учебный полет для курсантов-штурманов: как сообщил Геращенко, самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок за вечер. Незадолго до катастрофы пилот сообщил диспетчерам об отказе одного из двигателей, а после пропал с радаров, упал на землю и загорелся.

В результате трагедии погибли не менее 23 человек из 27, которые находились на борту. Власти Украины сообщили, что двое выживших находятся в больнице. Позже один из них скончался. Спасатели продолжают разбор завалов.

Министр обороны Андрей Таран дал краткий брифинг для прессы на месте трагедии Вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов. По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова. Около 20 38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся. На месте трагедии спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск «чёрных ящиков». Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том что произошло с АН-26. В настоящий момент можно точно утверждать что на борту было 27 человек. 23 тела погибших уже найдены спасателями. Двое выживших находятся в больнице. Спасатели продолжают поиски и разбор завалов на месте падения АН-26. Publiée par Антон Геращенко sur Vendredi 25 septembre 2020

Что именно стало причиной катастрофы, неизвестно. Как отмечает заместитель главы МВД Геращенко, самолет мог сесть при одном отказавшем двигателе. Среди официальных версий трагедии — неисправность Ан-26, ошибка пилота и ненадлежащее техническое обслуживание борта.

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