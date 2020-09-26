Издание Tut.by могут лишить статуса СМИ по иску властей

Издание Tut.by могут лишить статуса СМИ по инициативе Министерства информации Беларуси. Об этом сообщил сам портал со ссылкой на иск, поданный ведомством. С 7 августа, когда в стране начались протесты против Александра Лукашенко, журналисты получили четыре предупреждения от властей.

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В своем обращении к читателям издание отметило, что регистрация интернет-ресурса как СМИ носит добровольный характер, однако дает журналистам ряд преимуществ: в частности, они могут на законных основаниях присутствовать на акциях протеста и посещать официальные мероприятия. С 2000 по 2019 год Tut.by работал без статуса СМИ.

В Tut.by подчеркнули, что сайт сможет «продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса» при любом исходе разбирательства. Заседание суда состоится 8 октября.

С 7 августа Tut.by получил четыре предупреждения по материалам, которые были посвящены нарушениям на выборах президента, делам о «массовых беспорядках» и «призывам к свержению власти», которые белорусская таможня увидела в книгах про Гарри Поттера.

В одном из предупреждений Мининформ Беларуси посчитал, что наблюдатель Александр Якубовский, который находился на избирательном участке до вечера 5 сентября и зафиксировал нарушения на голосовании, присутствовал там лишь 20 минут. Данные о нарушениях на выборах в ведомстве посчитали «недостоверной информацией, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».

В 2019 году в отношении главного редактора портала Марины Золотовой возбудили уголовное дело. По версии обвинения, редакторы СМИ неправомерно пользовались платной версией сайта государственного агентства БЕЛТА. Золотову приговорили к штрафу в размере 7 650 белорусских рублей (около 225 тысяч российских рублей). В «Репортерах без границ» отметили, что крупный штраф «представляет собой последний акт запугивания в отношении последних независимых СМИ в Беларуси».

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