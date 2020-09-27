Жители Швейцарии проголосовали против ограничений передвижения со странами ЕС.

На состоявшемся в воскресенье, 27 сентября, референдуме, большинство жителей Швейцарии проголосовали против прекращения свободного перемещения со странами Евросоюза.

Реклама Читать далее

С инициативой проведения референдума выступила правая Швейцарская народная партия (SVP), которая намерена ограничить иммиграцию, в том числе, из стран ЕС. По словам ее представителей, из-за мигрантов страна становится менее безопасной. Предложенный ею законопроект предполагает введение квот на приезжающих в страну на заработки людей.

Согласно опросу, проведенному институтом gfs-Bern 63% граждан страны проголосовали против предложенного SVP законопроекта.

Кроме этого, в ходе референдума швейцарцы должны были проголосовать по вопросам, связанным с семейной политикой и охраной природы. Так, в ходе голосования жители страны высказались за принятие двухнедельного оплачиваемого отпуска «по отцовству». В 2005 году был принят закон, дающим женщинам двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным, мужчинам же полагалось не более двух дней.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться