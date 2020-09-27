Круглая дата протестов: в Минске снова сто тысяч на улицах

50-й день протестов в Беларуси прошел под лозунгом «Народная инаугурация настоящего президента». В Минске стотысячная акция началась у стелы «Минск — город-герой» и растянулась по всей столице. В областных городах сила применялась с обеих сторон.

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Погода в Минске в это воскресенье — ветрено и с временами моросящем дождем. Накануне на традиционном женском марше задержали более сотни участниц, большинство осталось до судов в понедельник в печально знаменитом Центри изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. Однако ни погода, ни задержания не помогли утвердить диагноз государственных СМИ и самих представителей власти: «протест сдувается», в воскресенье в Минске по улицам прошло не менее ста тысяч участников «Народной инаугурации».

Ни погода, ни задержания не помогли утвердить диагноз государственных СМИ и самих представителей власти: «протест сдувается», в воскресенье в Минске по улицам прошло не менее ста тысяч участников «Народной инаугурации». © RFI

Колонны с военной техникой шли в центр столицы с утра 27 сентября. Более 50 человек задержали на подходах к точкам сбора, станции метро не работали, мобильный интернет отключили, центр традиционно был оцеплен, стела «Минск — город-герой», где и начались протесты 9 августа в день выборов президента, тоже под охраной. Люди пошли новым маршрутом — к площади Бангалор, где накануне выборов Светлана Тихановская собрала 60-тысячный митинг в свою поддержку, а затем к универсаму «Рига» (10 августа тут были жестокие стычки с милицией) и далее по проспекту Независимости к окраине города — микрорайону «Уручье». Заметно, что на этой акции меньше креативных плакатов, ставших привычными на белорусских митингах, — люди шли налегке, понимая сложность сбора — практически на всех близлежащих к стеле улицах стояли автобусы без номеров с силовиками.

Колонны с военной техникой шли в центр столицы с утра 27 сентября. © RFI

Лозунги традиционные «Жыве Беларусь!», «Сам ты крыса!», «Выйди посчитай!», «Трибунал!», чуть чаще, чем обычно кричат «Света!», «Света наш президент» — все же народная инаугурация. Машины поддерживают шествие гудками, жители домов вывешивают в окнах квартир бело-красно-белые флаги.

Лозунги традиционные: «Жыве Беларусь!», «Сам ты крыса!», «Выйди посчитай!», «Трибунал!», чуть чаще, чем обычно кричали «Света!», «Света наш президент». © RFI

Во время шествия задержаний не было, они начались традиционно по окончании четырехчасового шествия, когда люди стали расходиться. По данным правозащитников на вечер 27 ноября, по стране задержано 190 человек.

Акции «Народная инаугурация» прошли в областных городах и райцентрах. В Гомеле ОМОН разгонял протестующих газом и выстрелами в воздух, в Могилеве применялись светошумовые гранаты, в Гродно и Лиде демонстранты отбивали задержанных у ОМОНа, в райцентрах на акциях в пару десятков человек задерживали большинство участников.

Акции «Народная инаугурация» прошли в областных городах и райцентрах. via REUTERS - TUT.BY

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