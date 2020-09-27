50-й день протеста в Беларуси: первые задержания прошли до начала акции протеста.

Утром в воскресенье, 27 сентября, в центре Минска было ограничено движение и стянуты войска. По требованию властей была снижена скорость мобильного интернета

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В Минске и других городах Беларуси в это воскресенье и уже 50-й день подряд проходят акции протеста. Как сообщает TUT.BY, сотрудники силовых ведомств начали задерживать людей до начала объявленный маршей. По информации портала, в центр Минска стянули военную технику — около резиденции президента заметили автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили. МВД сообщило, что в центре города ограничат движение личного и общественного транспорта.

Как отмечает РБК, информацию о задержаниях подтвердили в минской милиции. «Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — цитирует издание пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

Помимо этого, в столице начались проблемы с мобильным интернетом: как сообщил в своем Twitter оператор связи А1, его пропускная способность снижена «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». Проблемы со связью есть и у других операторов.

Акции протеста проходят также в Жодино, Гродно, Бресте, Бобруйске, Могилеве, Витебске и других городах Беларуси.

27 сентября Светлана Тихановская обратилась к белорусам по случаю 50-го дня мирного протеста. «История последних месяцев показывает, что мы можем всё. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное — гордости за свой народ, гордость быть одной из вас. (…) Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим», — говорится в телеграм-канале пресс-службы Светланы Тихановской «Пул первой».

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