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«Народная инаугурация» в Минске — фоторепортаж

Опубликовано:

«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. REUTERS - STRINGER
RFI
5 мин

В воскресенье, 27 сентября, пятидесятый день протестов прошел в Беларуси под лозунгом «Народная инаугурация настоящего президента». В Минске стотысячная акция началась у стелы «Минск — город-герой». Протестующие пошли новым маршрутом — к площади Бангалор, где накануне выборов Светлана Тихановская собрала 60-тысячный митинг в свою поддержку, а затем к универсаму «Рига» (10 августа тут были жестокие стычки с милицией) и далее по проспекту Независимости к окраине города — микрорайону «Уручье».

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«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. REUTERS - STRINGER
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. via REUTERS - BelaPAN
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020.
«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. © RFI

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