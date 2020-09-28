«Народная инаугурация» в Минске — фоторепортаж

«Народная инаугурация настоящего президента». Минск, 27 сентября 2020. REUTERS - STRINGER

RFI 5 мин

В воскресенье, 27 сентября, пятидесятый день протестов прошел в Беларуси под лозунгом «Народная инаугурация настоящего президента». В Минске стотысячная акция началась у стелы «Минск — город-герой». Протестующие пошли новым маршрутом — к площади Бангалор, где накануне выборов Светлана Тихановская собрала 60-тысячный митинг в свою поддержку, а затем к универсаму «Рига» (10 августа тут были жестокие стычки с милицией) и далее по проспекту Независимости к окраине города — микрорайону «Уручье».