Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию

Лауреат Нобелевской премии по литературе и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из Минска в Германию. Об этом порталу Tut.by сообщила помощница писательницы Татьяна Тюрина. По ее словам, отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом, открытым в Беларуси после создания КС оппозиции.

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«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», —отметила Тюрина в интервью Tut.by.

На вопрос о том, когда Светлана Алексиевич вернется в Минск, Татьяна Тюрина ответила, что это будет зависеть «от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия».

Светлана Алексиевич оставалась единственным из семи членов президиума Координационного совета, кого не коснулись репрессивные меры белорусских властей. Остальные шесть человек были либо задержаны и помещены под стражу, либо выдворены из страны.

24 августа Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Она отказалась давать показания.

Уголовное дело по статье 361 УК Республики Беларусь (по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) было возбуждено Следственным комитетом страны 20 августа.

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