Эмманюэль Макрон встретится в Вильнюсе со Светланой Тихановской.

Президент Франции станет первым западноевропейским лидером, который проведет встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча состоится в Вильнюсе, где сейчас находится Макрон, утром во вторник, 29 сентября.

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В понедельник, за несколько часов до прибытия президента Франции в Вильнюс Светлана Тихановская вновь обратилась к Эмманюэлю Макрону с просьбой выступить посредником для урегулирования ситуации в Беларуси.

Ранее, 24 сентября, в интервью Le Figaro Тихановская также выразила надежду на то, что Макрон сможет помочь Беларуси «выйти из тупика»

На прошлой неделе в администрации президента не исключали возможность такой встречи, но и не подтверждали ее.

Эмманюэль Макрон прибыл с трехдневным визитом в страны Балтии вечером в понедельник. Это первая с 2001 года поездка французского лидера в Литву и Латвию в двустороннем формате. Последний раз, почти двадцать лет назад, в Вильнюс и Ригу приезжал Жак Ширак.

В Вильнюсе Эмманюэль Макрон провел переговоры со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. В ходе пресс-конференции после этой встречи французский лидер вновь призвал к диалогу с Россией. «Мы полагаем, что если мы хотим в длительной перспективе строить мир на европейском континенте, нам необходимо работать с Россией», — заявил Макрон.

Накануне этого визита Макарон заявил в интервью изданию JDD, что Александр Лукашенко «должен уйти». Он также выразил восхищение смелостью протестующих в Беларуси. Кроме того, французский лидер напомнил о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным 14 сентября. Детали этой беседы, напомним, попали в прессу.

В ходе разговора Макрон, по его словам, призвал российского коллегу повлиять на Лукашенко, чтобы тот освободил политических заключенных и признал истинные результаты президентских выборов. В тот же день Путин принимал Александра Лукашенко в Сочи, однако, как заметил Эмманюэль Макрон, две недели спустя позитивной динамики со стороны Минска пока не наблюдается.

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