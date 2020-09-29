Белорусское издание TUT.BY. лишили статуса СМИ на три месяца

Приостановка статуса СМИ начнет действовать с 1 октября. Несмотря на это в руководстве издания заявили о том, что продолжат работать в качестве интернет-ресурса.

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Белорусское издание TUT.BY, ставшее с начала протестов в одним из наиболее читаемых новостных порталов, лишили статуса средства массовой информации сроком на три месяца. Об этом во вторник, 29 сентября сообщила редакция TUT.BY.

«Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания», — говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что новости продолжат выходить, так как «регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер».

«Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Однако TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса», — указывает редакция TUT.BY.

С августа 2020 издание получило четыре предупреждения от Министерства информации Беларуси по поводу опубликованных материалов.

После начала протестов в Беларуси популярность портала резко возросла. В августе, по данным «Яндекс.Метрики», у TUT.BY было 24 190 714 уникальных посетителей, которые совершили 482 313 072 просмотра страниц.

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