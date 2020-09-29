Италия лучше других в Европе сдерживает вторую волну эпидемии. Как ей это удается?

Италия лучше других европейских стран справляется со сдерживаением второй волны коронавируса. Как ей это удается?

Несколько месяцев назад Италия была эпицентром эпидемии коронавируса в Европе. В этой стране от COVID-19 умерли 35 851 человек (подавляющее большинство — весной этого года). Однако сейчас Италия эффективнее своих европейских соседей справляется со второй волной эпидемии. Как это объясняют специалисты?

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По данным Европейского центра предотвращения заболеваний, в Италии в последние недели фиксируют 37 случаев заражения на 100 тысяч жителей (данные суммируются за 14 последних дней). Для сравнения: в Испании этот показатель сейчас составляет 329, во Франции — 232.

Эпидемиологические показатели в Италии подросли с конца августа, но в стране не наблюдается вспышки заражений, как, например, во Франции, где недавно выявили рекордные 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки. За минувшие сутки в Италии выявили 1494 случая заражения коронавирусом. Нужно учитывать, что тестирование во Франции сейчас более масштабное, чем в Италии. Однако очевидно, что Италия выбивается из общеевропейской эпидемиологической ситуации.

Уроки, вынесенные весной

Представитель Италии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вальтер Риккарди в интервью L’Obs говорит, что не существует ни «итальянского чуда», ни особой итальянской модели. По его словам, власти Италии своевременно вводят строгие меры. Способствует этому грамотная политика министра здравоохранения Роберто Сперанцы, который, по словам Риккарди, стал специалистом по кризисным ситуациям.

Италия первой в Европе ввела повсеместный режим самоизоляции. Карантин в Италии был строже и продлился дольше, чем в ряде других западных стран. Эпидемиолог Пьер Луиджи Лопалько отмечает следующее: Италия ввела повсеместный карантин раньше всех в Европе, но его снятие началось в разных странах практически в одно время (май—июнь). Поэтому не исключено, что, когда по всей Европе снимали карантин, уровень «зрелости» эпидемии был везде разный. В Италии, куда вирус пришел раньше всего, к июню уже удалось «затушить» эпидемию. А в соседних странах на момент снятия локдауна, вероятно, оставалось много переносчиков инфекции.

SUPPOSTE DI REALISMO (DISCLAIMER: NON FACCIO POLEMICA CON L'AMICO SILVESTRI) Lungi da me evocare uno dei peggiori... Publiée par Pier Luigi Lopalco, epidemiologo sur Dimanche 2 août 2020

Инфекционист в римской больнице Tor Vergata Массимо Андреони отмечает, что выход из весеннего локдауна в Италии был медленным и поэтапным, некоторые меры сохранились до сих пор, и местные власти не медлят с ужесточением ограничений в случае появления новых очагов. До сих пор в Италии закрыты стадионы, школы в стране открываются постепенно, а в ресторанах — строгий противовирусный протокол. Дискотеки на открытом воздухе запретили еще в середине августа, как только появились первые намеки на возвращение эпидемии. Режим чрезвычайной ситуации был продлен до конца октября, что облегчает введение новых ограничений.

Помимо строгих ограничительных мер специалисты отмечают ставку Италии на массовое тестирование и выявление контактировавших с зараженными. Большинство позитивных тестов в Италии сейчас сдают не люди с симптомами, а именно люди, контактировавшие с зараженными, которые чаще всего являются бессимптомными переносчиками. Кроме того, сейчас в Италии идет масштабная кампания вакцинации от гриппа, который может быть опасен в случае «наложения» на COVID-19.

Новые привычки итальянцев

«Опыт эпидемии закрепился у итальянцев, в том числе в их поведении», — рассказывает специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Виттория Колицца в интервью Franceinfo. Наблюдатели сходятся в том, что в Италии строго соблюдают «барьерные жесты», дистанцию и носят маски везде, в том числе на открытом воздухе. Особенно новые привычки закрепились в Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии.

В этом и заключается причина т.н. «итальянского чуда», считает Вальтер Риккарди. По его словам, эпидемию итальянцы восприняли серьезно. «Я знаю, что у Италии нет имиджа строгой страны. Но это предубеждение преуменьшает существенную вещь: в чрезвычайных ситуациях наши соотечественники могут решать проблемы с твердостью и определенным чувством жертвенности», — говорит представитель Италии в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения приветствовала действия итальянских властей и общества на всех уровнях. В Италии «решительно отреагировали и изменили траекторию эпидемии с помощью ряда научно обоснованных мер», пишет ВОЗ.

#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 25, 2020

Коллективный иммунитет?

По данным специалистов, уровень иммунизации населения в Италии остается низким. Итальянский институт статистики 3 августа обнародовал исследование, согласно которому в среднем по стране 2,5% жителей 60-миллионной Италии (то есть порядка полутора миллионов человек) переболели COVID-19. Причем наблюдается большой разброс показателей в зависимости от региона. Так, в Ломбардии, согласно исследованию, переболевших 7,5%, в Лигурии, Пьемонте, Эмилии-Романье — порядка 3%, в Тоскане, Лацио, а в Апулии, Умбрии — порядка 1%.

Возможна ли новая вспышка?

По словам эпидемиолога Пьера Луиджи Лопалько, новую вспышку в Италии исключать нельзя: эпидемиологическая ситуация будет зависеть от числа новых очагов заболевания и местных возможностей по их сдерживанию. Представитель ВОЗ Вальтер Риккарди уверяет, что сейчас Италия лучше подготовлена по сравнению с весной, когда больницы стали главными очагами заражения.

В Италии многие опасаются роста случаев заражения с открытием школ с 14 сентября. Власти сообщили об открытии дополнительных и увеличении существующих классных комнат. Ношение масок для школьников обязательно в Италии с шести лет (во Франции — с 11 лет). Однако, несмотря на все предпринятые меры, первые несколько десятков случаев заражения в школах уже зафиксированы в Тоскане, Пьемонте, Лиругии и Ломбардии, где несколько классов отправили на карантин.

На рост числа заболевших может повлиять и то, что в соседних с Италией Франции и Испании фиксируют начало второй волны эпидемии. Для въезжающих из семи французских регионов (в том числе столичного Иль-де-Франс) в Италии c 22 сентября ввели обязательное тестирование на COVID-19.

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