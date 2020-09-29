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Светлана Тихановская встретится с Ангелой Меркель

Опубликовано:

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа
Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа AP - Mindaugas Kulbis
RFI
1 мин

Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе. Об этом она рассказала в интервью RFI.

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«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть – лично. Но они (встречи – RFI) очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», – заявила Светлана Тихановская.

Полная версия интервью в наших следующих публикациях

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