«Сделать все возможное»: президент Франции встретился со Светланой Тихановской

Европейцы «сделают все возможное», чтобы поддержать народ Беларуси и добиться того, чтобы ОБСЕ стала посредником в процессе преодоления белорусского кризиса. Такое заявление утром во вторник, 29 сентября, сделал президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После этой встречи Тихановская сообщила, что получила приглашение выступить во французском парламенте — Национальном собрании.

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Президент Франции стал первым западноевропейским лидером, который встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча прошла во вторник утром в Вильнюсе, куда накануне прибыл с официальным визитом.

После встречи с Тихановской Эмманюэль Макрон сказал журналистам: «У нас была очень хорошая дискуссия. Но теперь мы должны быть прагматичными и поддержать народ Беларуси», — цитирует слова французского президента Reuters.

«Как европейцы мы сделаем всевозможное, чтобы помочь установлению посредничества (в белорусском кризисе)», — приводит комментарий Макрона France-Presse. По словам президента Франции, «для прогресса» необходимо «вернуться» к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Светлана Тихановская после встречи сообщила журналистам, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал «сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса» в Беларуси. «Он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — передала Тихановская слова французского президента.

Эмманюэль Макрон прибыл с трехдневным визитом в страны Балтии вечером в понедельник. Это первая с 2001 года поездка французского президента в Литву и Латвию в двустороннем формате. Последний раз, почти двадцать лет назад, в Вильнюс и Ригу приезжал Жак Ширак.

В Вильнюсе Эмманюэль Макрон провел переговоры со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. В ходе пресс-конференции после этой встречи французский лидер вновь призвал к диалогу с Россией. «Мы полагаем, что если мы хотим в длительной перспективе строить мир на европейском континенте, нам необходимо работать с Россией», — заявил Макрон.

Накануне этого визита Макарон заявил в интервью изданию JDD, что Александр Лукашенко «должен уйти». Он также выразил восхищение смелостью протестующих в Беларуси.

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