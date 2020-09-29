Франция и Германия соберут представителей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. На фото: дом в селении Мартуни (Нагорный Карабах), пострадавший от обстрелов 28 сентября 2020.

В ближайшие дни Франция намерена собрать представителей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, сообщил во вторник, 29 сентября, Елисейский дворец. Канцлер Германии Ангела Меркель Канцлер Меркель позвонила премьер-министру Армении Никола Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвала стороны к «немедленному прекращению огня».

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«Франция соберет представителей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в ближайшие дни, чтобы найти ответственных и найти выход из ситуации», – говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Это предложение было одобрено в Германии, где канцлер Ангела Меркель призвала к «немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе» и к началу мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября заявлении Государственной канцелярии Германии.

Как сообщил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, Ангела Меркель вчера разговаривала по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров канцлер подчеркнула, что немедленное прекращение огня в Нагорном Карабахе и возвращение за стол переговоров являются неотложными. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум, подчеркнул Штефан Зайберт. По его словам, соседние страны должны способствовать мирному урегулированию.

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху было создана в 1992 году для совместного поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Германия, Беларусь, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армания и Азербайджан.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились в ночь на 29 сентября. По официальным данным, общее число погибших во вторник составило 95 человек, из которых 11 – мирные жители. Такие данные передает France-Presse. Но реальное число жертв может быть гораздо большим, так как обе стороны заявили о сотнях убитых солдат противника, указывает агентство. Стороны активно применяют тяжелые вооружения и наутро опубликовали новые видео боев.

Как сообщает агентство France-Presse, в 21:00 по всемирному времени в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Оно пройдет в закрытом режиме, сообщил агентству один дипломат.

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