Ангела Меркель заявила о предстоящей встрече с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 30 сентября, подтвердила информацию о том, что встретится с белорусским политиком Светланой Тихановской. Накануне о готовящейся встрече русской редакции RFI сообщила госпожа Тихановская.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, Меркель рассказала о предстоящей встрече с Тихановской, выступая в Бундестаге во время дебатов по утверждению федерального бюджета на 2021 год. «Я тоже вскоре встречусь» с Тихановской, сообщила госпожа канцлер (накануне с ней встретился президент Франции Эмманюэль Макрон). Ангела Меркель также подчеркнула, насколько высоко ценит «мужество» белорусских женщин, которые регулярно выходят на протесты против режима Александра Лукашенко.

Меркель также напомнила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси, а Лукашенко — президентом, а также осуждает действия режима против оппозиции.

Напомним, накануне, 29 сентября, после встречи с президентом Франции, сама госпожа Тихановская заявила о будущих переговорах с канцлером Германии. «На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но они (встречи) очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — заявила Светлана Тихановская в интервью русской редакции RFI.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться