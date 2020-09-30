Баскетболистке сборной Беларуси дали 15 суток за участие в протестных митингах

Она была задержана утром в аэропорту Минска, суд прошел в тот же день. Чемпионка, член сборной Беларуси по баскетболу, участница американского чемпионата НБА Елена Левченко поддержала протест против результатов президентских выборов и подписала открытое обращение белорусских спортсменов к власти и силовикам.

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Елена Левченко была задержана утром 30 сентября в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. Ее сразу же отвезли в ЦИП на Окрестина. Решение об административном аресте Елены Левченко принял Ленинский суд Минска день задержания.

Как говорится в материалах дела, Левченко участвовала в двух несанкционированных массовых мероприятиях в белорусской столице — 23 августа и 27 сентября. Вывод об административном правонарушении спортсменки был сделан по одной из фотографий в ее Instagram и материалу на сайте белорусского издания «Прессбол».

«Лена, нас много, в районе 30 человек, потом мы поедем тебя встречать на Окрестина», —один из присутствующих в зале суда перед оглашением приговора, передает TUT.BY.

Ранее Елена Левченко активно высказывалась против насильственных действий силовиков в ходе разгона протестных митингов и за проведение повторных выборов в Беларуси. Она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и подписала открытое письмо к власти и силовикам.

Левченко выступает за сборную Белоруссии с 2001 года. Она участвовала в Олимпийских играх в 2008 году в Пекине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В 2007 году баскетболистка стала бронзовым призером чемпионата Европы. На ЧМ-2010 ее признали лучшей центровой турнира. Она также стала первой баскетболисткой, игравшей в США. В 2010 году она в составе команды Atlanta Dream дошла до финала женской НБА.

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