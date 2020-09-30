В Беларуси Сергею Тихановскому продлили арест

Белорусскому политику, лидеру движения «Страна для жизни» Сергею Тихановскому в среду, 30 сентября, продлили арест. Тихановский находится в тюрьме в Жодино. Накануне его жена, Светлана Тихановская встречалась в Литве с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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О продлении ареста Сергею Тихановскому на два месяца сообщил телеграм-канал «Страна для жизни». По данным ресурса, судебного заседания по этому вопросу не проводилось.

Популярный блогер Сергей Тихановский, который решил выдвинуться кандидатом в президенты Беларуси, был задержан в конце мая, на официально разрешённом пикете в Гродно. Против него завели уголовное дело о «насилии» в отношении «сотрудника правоохранительных органов».

Вскоре после задержания Сергея Тихановского кандидатом в президенты выдвинулась его жена Светлана Тихановская, которая, согласно многим независимым подсчетам, набрала больше голосов, чем действовавший президент Александр Лукашенко. На следующий день после выборов Светлану Тихановскую вынудили уехать из страны. Она получила убежище в Литве.

Напомним, вчера, 29 сентября, с Тихановской в Вильнюсе встретился президент Франции Эмманюэль Макрон. О подробностях этой встречи госпожа Тихановская рассказала в эксклюзивном интервью русской службе RFI. Как рассказала Тихановская RFI, на следующей неделе запланирована ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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