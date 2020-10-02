ЕС согласовал санкции в отношении белорусских чиновников

Главы государств и правительств стран-членов ЕС согласовали санкции в отношении порядка 40 белорусских чиновников, ответственных за репрессии и фальсификацию выборов. Об этом в пятницу, 2 октября, объявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого для внеочередного саммита в Брюсселе.

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По его словам, санкции вступят в силу на следующий день, когда будет опубликован письменный документ. Попавшим под санкции белорусским чиновникам будет запрещен въезд в ЕС, их возможные активы на территории Европейского союза будут заморожены.

Александр Лукашенко в санкционном списке не фигурирует. Этот шаг в Брюсселе объясняют надеждой на диалог между белорусским режимом и гражданским обществом при посредничестве ОБСЕ. В Евросоюзе при этом не исключили, что Лукашенко позже может быть добавлен в санкционный список. Ранее в ЕС заявили, что не признают его легиминости в качестве президента Беларуси.

Тем временем белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на МИД Беларуси сообщило, Беларусь вводит ответный санкционный список. В МИД отметили, что в соответствии «со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» список опубликован не будет.

Европейские санкции в отношении белорусского режима были подготовлены еще несколько недель назад. Однако их согласование блокировал Кипр, требовавший чтобы ЕС сначала направили Турции решительных сигнал, чтобы та прекратила буровые работы в кипрских водах. Кипр и Греция находятся в конфликте с Турцией из-за газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. После многочасовых дискуссий с Кипром удалось достичь компромисса.

«Мы готовы дать начало более позитивной повестке дня с Турцией при условии, что Турция прекратит свои односторонние действия (в Средиземном море), нарушающие международное право», — заявил Шарль Мишель. В итоговом коммюнике возможность санкций в отношении Турции не прописана, отмечает DW.

Ранее президент Франции Эмманюэль Маркон высказал поддержку Кипру в конфликте с Турцией из-за газовых месторождений и призвал Анкару прекратить буровые работы с исключительной экономической зоне Кипра.

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