Отравление Навального снова обсудят на саммите ЕС 15-16 октября

Об этом сообщила в пятницу, 2 октября, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского совета. По ее словам, до нового обсуждения ситуации вокруг отравления Алексея Навального Евросоюз ждет результатов расследования от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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«Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и подчеркнул, что использование химического оружия — это серьезное нарушение законодательства. Мы сейчас ждем ответа ОЗХО и через две недели вернемся к этой теме в Европейском совете», — приводит слова Меркель «Интерфакс».

Накануне в Брюсселе участники двухдневного саммита ЕС единогласно осудили отравление Алексея Навального. «Использование химического оружия представляет собой серьезное нарушение международного права», — говорится в итоговом заявлении саммита.

Навальному стало плохо в самолете утром 20 августа по дороге из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу с признаками отравления. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из омской больницы политика 22 августа перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Следы нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок» в организме Алексея Навального обнаружили эксперты специальной лаборатории вооруженных сил Германии.

Результаты анализов независимо друг от друга позднее подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Германия, Франция, Европейский союз, НАТО, Великобритания и США потребовали от властей России полного и прозрачного расследования применения на ее территории запрещенного боевого отравляющего вещества и наказания виновных.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel Алексей Навальный возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина.

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