Светлана Тихановская: Санкции ЕС — это маленькая победа, но они должны быть расширены

По мнению экс-кандидата на пост президента Беларуси, Европа должна дополнить свое решение «индивидуальными экономическими санкциями либо санкциями против бизнесов, которые поддерживают диктатуру». «Введение санкций уже началось. Не далее как вчера были приняты санкции от Евросоюза по поводу 40 человек, это маленькая победа. Конечно, этот список должен расширяться», — заявила Светлана Тихановская во время онлайн-брифинга 2 октября.

Реклама Читать далее

По словам Павла Латушко, дипломата, члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, для КС «важна консолидированная позиция Европейского союза в отношении фальсификации выборов и насилия, которое продолжается в Беларуси в отношении граждан со стороны режима Лукашенко». «Очень важно, что Европа выступила единым голосом, проявив солидарность с белорусским обществом, народом. Мы полагаем, что это всего лишь первый шаг со стороны цивилизованных стран. Мы подчеркиваем, что если репрессии против белорусского общества не прекратятся, если не будут выпущены политические заключенные, если не будут назначены новые выборы, список лиц, в отношении которых введен санкционный режим, будет только увеличиваться. И это власть должна очень четко прогнозировать, исходить из этого. Мы также полагаем, что важно рассматривать и другие санкционные механизмы в отношении режима Лукашенко», — сказал он. По мнению Латушко, решение о санкциях — «последний шанс для белорусской власти сесть за стол переговоров».

Политик Ольга Ковалькова, также состоящая в КС, считает, что санкции могут быть введены и в отношении предприятий, руководители которых будут замечены в репрессиях против своих сотрудников.

Светлана Тихановская называет наиболее вероятным сценарием диалога по разрешению крищима в стране — «переговоры на платформе ОБСЕ».

По словам Павла Латушко, КС «направляет соответствующие месседжи (о необходимости диалога) высокопоставленным чиновникам в Беларуси, потому что они должны чувствовать ответственность и за сегодняшнюю, и за будущую Беларусь, и за белорусских граждан».

Об уличном протесте

По мнению Светланы Тихановской, властям не следует надееться на то, что близкая зима свернет уличную активность белорусов. «Я просто знаю, что белорусы уже не смогут вернуться в то состояние, в котором жили все эти годы, они будут продолжать борьбу против режима, борьбу за новые и честные выборы. Возможно, погода как-то поменяет формат борьбы, но протестное движение уже не прекратится», — считает политик. Она называет очередной марш, который пройдет 4 октября, «очень важным», «он состоится в поддержку политзаключенных», «мы приглашаем всех белорусов на эту акцию».

По мнению Ольги Ковальковой, сейчас формируется «гражданское общество, которое уже не проигнорируешь, с ним нужно считаться на всех уровнях».

Павел Латушко заметил, что «следующим триггером, импульсом критической массы» для давления на власть «становится экономическая ситуация в нашей стране». «Уровень зарплаты упал на 4,1% в белорусских рублях, в валюте — еще больше. Экспорт белорусской продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за восемь месяцев упал на 17%, упал ВВП, — отметил Латушко. — Власть не предпринимает никаких действий по выходу из этой ситуации, обостряя отношения с Европейским союзом, мировыми лидерами, странами, которые являются очень важными рынками для продажи нашей продукции, привлечения финансовых ресурсов».

***

В связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц официальный Минск заявил об «ответном санкционном списке». «В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС „санкционного маховика“ может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорится в заявлении белорусского МИД.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться