В Германии ожидается новая крупная акция антимасочников

В субботу, 3 октября, в Германии ожидается крупная акция движения антимасочников. Агентство France-Presse со ссылкой на организаторов акции и немецкую полицию сообщает, что в мероприятии могут принять участие около 30 тысяч человек.

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В Германии противники санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, проводят манифестации разного масштаба каждые выходные. Крупная акция 3 октября запланирована в городе Констанц на Боденском озере. Организаторы и участники планируют встать в «живую цепь», которая, по их расчетам, должна растянуться до границ Австрии и Швейцарии.

Всего, по информации мэрии Констанца, в субботу, 3 октября, в городе пройдут 17 различных шествий, а в воскресенье, 4 октября, — 12. При этом в мэрии подчеркивают, что большая часть воскресных акций являются акциями солидарности в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Крупное шествие против covid-ограничений прошло в Берлине 1 августа. 29 августа атимасочники также хотели провести в столице Германии крупную акцию, в которой планировали принять участие около 18 тысяч человек, однако берлинская полиция приняла решение распустить акцию до ее начала.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Германии было выявлено 298 374 случая заражения, 9 518 человек скончались от последствий инфицирования.

30 сентября канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к гражданам с призывом ответственно подойти к соблюдению всех ограничений, чтобы избежать ухудшения санитарного положения и нового локдауна.

Во Франции также есть противники обязательного ношения медицинских масок, более подробно о них — в нашем материале.

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