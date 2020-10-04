В Германии отметили 30-летнюю годовщину объединения страны

В ночь с 3 на 4 октября 1990 года, ровно в полночь, произошло официальное воссоединение Германии. С тех пор 3 октября считается одним из главных национальных праздников страны — Днем немецкого единства. В этом году Германия отмечает 30-летие этого события.

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В 00.00 часов 4 октября 1990 года ГДР официально перестала существовать. На территорию ГДР и Западного Берлина было распространено действие конституции ФРГ, принятой в 1949 году. Это произошло почти год спустя после падения Берлинской стены.

Из-за пандемии празднования прошли в Потсдаме в ограниченном формате. На «торжественном акте» присутствовали лишь 230 гостей.

В своей речи канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев проявить такое же «мужество» перед лицом пандемии, как и во время падения режима Восточной Германии. О мужестве на церемонии говорил и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, который предложил создать мемориальный комплекс в память о мирной революции в ГДР. «Если мирная революция должна оставаться источником вдохновения и сегодня, то давайте же создадим мемориал, который будет напоминать об этом мужестве», — сказал он.

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики в своей речи поблагодарил 41-го президента США Джорджа Буша-младшего и советского лидера Михаила Горбачева. «Воссоединение Германии было бы немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий», — сказал он.

Напомним, что «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» (Договор «Два плюс четыре») был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами».

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