В день рождения Владимира Путина в Берлине начнется суд по делу об убийстве Хангошвили

В среду, 7 октября, в Германии начнется процесс по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает агентство France Presse.

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Как ранее подчеркивала Deutsche welle, процесс начнется в день рождения Владимира Путина.

Напомним, что Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Убийство было совершено в дневное время при свидетелях и носило явно демонстративный характер.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По данным расследования Bellingcat было установлено настоящее имя подозреваемого — Вадим Красиков.

55-летний Вадим Красиков предстанет перед судом Берлина, специализирующимся на делах, касающихся государственной безопасности. Вплоть до настоящего момента он отказывался от дачи показаний. 18 июня 2020 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала заявление, в котором говорится, что органы центрального правительства России дали задание «ликвидировать» Хангошвили. Причиной заказного убийства Хангошвили прокуратура называет его «враждебные отношения с российским государством, правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийским правительством Грузии».

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства — также гражданина России с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя — Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения «Вымпел».

Суд пройдет на фоне роста напряженности в отношениях между Берлином и Москвой, которая недавно усугубилась отравлением оппонента Кремля Алексея Навального, который проходит лечение в Германии.

Обвинение настаивает на том, что убийство Хангошвили было заказано Москвой. Кремль всегда отрицал свое участие в этом деле. Ранее Владимир Путин, реагируя на убийство Зелимхана Хангошвили, объявил его одним из организаторов взрывов в метро Москвы и заявил, что Москва неоднократно направляла Германии запросы на экстрадицию Хангошвили. Глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что такого запроса Германия не получала.

Если подозрения подтвердятся, это станет «ярким примером государственного терроризма» на немецкой земле, подчеркивает Der Spiegel. Однако немецкие СМИ подчеркивают, что в случае, если обвиняемый продолжит хранить молчание, будет не так уж просто установить причастность российских спецслужб.

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