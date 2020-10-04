ЕС назвал требования Минска о сокращении диппредставительств Польши и Литвы «необоснованными»

В воскресенье, 4 октября, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что требование Минска о сокращении диппредставительств Польши и Литвы в Беларуси «необоснованно и вызывает сожаление».

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Напомним, что 2 октября, после принятия санкций ЕС против 40 официальных лиц Беларуси, пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что Беларусь отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций и предлагает послам этих стран уехать из Беларуси. Кроме того, «ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси», этим странам было предложено сократить состав своих представительств: Польше — с 50 до 18, Литве — с 25 до 14.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что решение белорусского правительства «идет вразрез с логикой диалога и приведет лишь к дальнейшей изоляции властей в Минске».

Он напомнил также, что 1 октября «все государства-члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, а также начать всесторонний национальный диалог».

В заявлении также подчеркивается, что «Европейский союз продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства».

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