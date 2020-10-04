Стотысячный марш навестил изолятор, где содержатся задержанные на протестах в Минске

Власти отвоевали традиционное место сбора демонстрантов у стелы «Минск — город-герой» и только — сто тысяч участников Марша освобождения политзаключенных пошли 4 октября через весь город к изолятору на Окрестина, который «прославился» пытками и насилием в первые дни протестов в августе.

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Накануне очередного воскресного марша (протесты в Беларуси начались в день выборов президента 9 августа) власти предприняли ряд действий, которые расценивались как подготовка к силовому прекращению мирных акций. Так, МИД Беларуси лишил аккредитации всех журналистов иностранных СМИ со 2 октября, мотивировав это новыми правилами получения права на журналисткую работу в Беларуси, крупнейший новостной портал TUT.by на минувшей неделе лишен статуса СМИ.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

Часть задержанных на предыдущих акциях была переведена из минского Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в 1-м переулке Окрестина в Жодино и Барановичи.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

МВД Беларуси разослало через мобильных операторов сообщения: «Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок».

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

В воскресенье через громковоритель собравшихся предупреждали не только о том, что акция незаконна, но также и о запрете на маски, что особенно интересно, учитывая нахождение там же множества силовиков в балаклавах и сотрудников в штатском в черных медицинских масках.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

В воскресенье допустить очередную ошибку снова решили не менее ста тысяч человек. Правда, в этот раз собраться в центре было сложнее, чем на предыдущих маршах: проспект Независимости и район стелы традиционно оцепили живой силой и техникой, колонна со стороны улицы Немига была блокирована и к месту сбора так и не попала.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

Несколько раз применялись водометы, на проспекте Победителей и близлежащих улицах силовики задерживали протестующих. Демонстранты забрасывали водометы камнями и вывели из строя одну машину — окружили ее, достали контейнеры с краской, что добавляется в воду, и вылили содержимое на землю.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

Через дворы, боковые улицы в районе улицы Кальварийской собралось не менее ста тысяч человек, силовики при таком количестве протестующих уже не вмешиваются в ход акции, правда, у Кальварийского кладбища водомет применялся еще раз.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

Путь к ЦИП на Окрестина — около 10 километров. Сейчас там, кстати, находится звезда баскетбола Елена Левченко — в колонне были люди в майках с ее номером — 11 и именем Lena. Лозунги не меняются от акции к акции: «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!» (Верим, можем, победим!»).

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

Демонстранты смогли вплотную подойти к изолятору на Окрестина, дверь ЦИП они оклеили портретами погибших участников мирных протестов и бело-красно-белыми наклейками. На двери наклеили портрет Александра Лукашенко в крови, стикеры со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим». На заборе ЦИП осталась надпись «Фашисты». Демонстранты пообещали вернуться к ЦИП на Окрестина в скором времени.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020. 11 - номер арестованной баскетболистки Елены Левченко в сборной © RFI

Акции 4 октября также прошли в Жодино, Бресте, Бобруйске, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

По информации правозащитников, в стране за воскресенье задержан 151 человек.

Марш освобождения политзаключенных в Минске 4 октября 2020 © RFI

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