В Минске прошел протестный марш пенсионеров

Шествие от площади Независимости до площади Якуба Коласа прошло под лозунгами «Пенсионеры за перемены» и «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа».

В понедельник, 5 октября, в столице Беларуси прошла акция пенсионеров, протестовавших против официальных результатов президентских выборов, а также против насилия властей и репрессий в отношении участников мирных манифестаций. Шествие от площади Независимости до площади Якуба Коласа прошло под лозунгами «Пенсионеры за перемены» и «Бабушки против насилия, дедушки против ОМОНа».

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Участники акции пенсионеров собрались на площади Независимости с цветами и плакатами «Уходи», «Не верю Лукашенко, БТ и RT», «Пенсионеры за перемены», сообщал портал TUT.BY. Колонна пошла к Дому правительства с криками «Жыве Беларусь» и «Уходи».

Пенсионеры прошли по проспекту Независимости до Октябрьской площади, где встали в цепь солидарности. Проходя мимо зданий МВД и КГБ, протестующие скандировали «Караева под суд» и «Свободу нашим внукам».

По дороге к площади Якуба Коласа пенсионеры прошли возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), чтобы поддержать протестующих студентов.

На площади Якуба Колоса пенсионеры завершили свою акцию возложением цветов к памятнику писателя.

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