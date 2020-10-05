Глава Еврокомиссии ушла на однодневный карантин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контактов с носителем коронавирусной инфекции. Самоизоляция продлится до вторника. Об этом она сообщила в Twitter.

Реклама Читать далее

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, в прошлый вторник она участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, у которого впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат. «Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен.

Он отметила, что сданный ею в четверг тест на коронавирус показал отрицательный результат. В понедельник глава Еврокомиссии снова сдаст анализы, от результатов которых будет зависеть ее дальнейшие действия.

Как отмечает France-Presse, в прошлые понедельник и вторник Урсула фон дер Ляйен совершала официальный визит в Португалию, где пристутвовала на заседании Госовета страны. В воскресенье португальские СМИ сообщили, что у одного из членов Госсовета Антонио Лобо Ксавьера был обнаружен коронавирус. У других членов правительства и президента Португалии тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Ранее глава Еврокомиссии Шарль Мишель после контакта с больным коронавирусом провел неделю в карантине. Намеченный на 24-25 сентября саммит ЕС был из-за этого перенесен.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться