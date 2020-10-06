Непризнание Лукашенко и финансовая помощь: Тихановская назвала темы переговоров с французскими депутатами

Светлана Тихановская обсудит с комиссией по иностранным делам Национального собрания Франции санкции против режима Александра Лукашенко, непризнание его президентом, а также финансовую помощь народу Беларуси. Как подчеркнула лидер белорусской лидер оппозиции, отвечая на вопрос Русской службы RFI, она приветствует «любую помощь», которую предложит Франция и другие страны.

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«Мы просим у всех стран одно и то же: не молчать про Беларусь, — заявила Светлана Тихановская. — Мы попросим (французских депутатов) расширить санкционный список, не признавать Александра Лукашенко президентом и оказать финансовую поддержку белорусскому обществу».

«Я уверена, что они знают, что делать», — сказала Тихановская RFI.

Лидер белорусской оппозиции выступит перед комиссией по иностранным делам Национального собрания Франции утром в среду, 7 сентября, по приглашению Эмманюэля Макрона. Встреча с парламентариями пройдет в онлайн-формате. До этого во вторник Светлана Тихановская проведет переговоры с Ангелой Меркель лично в Берлине.

«Защищать права человека — не значит вмешиваться во внутренние дела (Беларуси). Европейские страны не отправляют к нам в страну пропагандистов. Европа финансово не помогает режиму. Это не может называться вмешательством. Европейские страны призывают к диалогу, а не вмешиваются в него», — отметила Тихановская во время пресс-конференции. «Это не вмешательство, а помощь».

Массовые протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов в начале августа 2020 года. После этого основного конкурента Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую вынудили покинуть страну. Члены Координационного совета также были вынуждены уехать из Беларуси, а председатель президиума КС Мария Колесникова была помещена в СИЗО по обвинению в призывах к захвату власти.

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