Отравление Навального: Франция и Германия подготовили предложение о санкциях против России
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Франция и Германия передадут «своим партнерам» по Евросоюзу предложения о введении санкций в отношении России за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.
Заявление опубликовано на сайте МИД Франции. Оно стало реакцией на обнародованные накануне выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Как мы уже отмечали в совместном коммюнике от 4 сентября, эта ужасная попытка убийства является покушением на элементарные принципы демократии и политического плюрализма. И это также новый случай использования химического оружия, через два года после использования Россией такого оружия на британской территории, в Солсбери, 4 марта 2018 года», — подчеркнули главы МИД Германии и Франции.
В немецко-французском заявлении также говорится о том, что с учетом характера преступления, совершенного с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок», а также отказа российских властей сотрудничать в деле расследования (несмотря на неоднократные призывы к этому) «Франция и Германия передадут своим европейским партнерам» предложения о санкциях.
«Эти предложения будут направлены против лиц, — которых мы считаем ответственными за это преступление и это нарушение международных норм, по причине официально занимаемых ими должностей, — а также против ведомства, вовлеченного в программу «Новичок».
Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на процитированные Reuters дипломатические источники, санкции, в частности, могут коснуться представителей Главного Управления Генштаба ВС РФ (более известного по старому названию: ГРУ).
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, в свою очередь, выступая сегодня в Бундестаге, что ожидает реакции европейских партнеров в ближайшие дни.
В случае отсутствия объяснений из Москвы, «нацеленные и пропорциональные санкции неизбежны», отметил Маас, подчеркнув, что «для России было бы лучше не заводить дело так далеко».
Саммит глав МИД Евросоюза запланирован на 12 октября.
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