Отравление Навального: газета Le Monde сообщила о проекте санкционного списка ЕС

Франция и Германия подготовили санкции, которые они предложат Евросоюзу ввести в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. О проекте санкционного списка, в который вошли имена 9 российских руководителей и одна организация, сообщила 8 октября французская газета Le Monde. Министры иностранных дел 27 европейских стран ЕС обсудят этот список 12 октября на Совете ЕС по международным делам.

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О франко-германской инициативе по введению санкций ЕС в отношении России за отравление Алексея Навального 7 октября сообщили в совместном заявлении главы МИД двух стран Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас. Министры подчеркнули, что санкции должны стать ответом на «попытку убийства» Навального с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок», а также отказ российских властей проводить расследование этого преступления.

В этот четверг французская газета Le Monde сообщила, что во франко-германский проект санкционного списка включены 9 человек — люди из администрации президента РФ и служб безопасности. В «черный список» предложено включить российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где еще в советские времена разрабатывались нервно-паралитические вещества группы «Новичок».

Список, составленный Францией и Германией, министры иностранных дел стран ЕС обсудят 12 октября на заседании Европейского Совета. В статье Le Monde отмечается, что Германия в «деле Навального» не пошла на более существенный ответ Москве и не поставила под вопрос строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря.

Le Monde напоминает, что шесть лет спустя после аннексии Крыма в санкционном списке Евросоюза, введенном в отношении РФ, значатся имена 177 человек и 48 организаций и компаний. После попытки отравления Скрипалей в британском Солсбери 4 марта 2018 года с использованием вещества из группы «Новичок» под персональные санкции ЕС попали предполагаемые исполнители преступления Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров) и руководители российской военной разведки — Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) — Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

22 сентября французская газета Le Monde пересказала содержание телефонного разговора президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина от 14 сентября, в ходе которого они обсуждали отравление Алексея Навального. По данным издания, Владимир Путин в частности предположил, что Навальный по неуточненной причине сам мог отравиться «Новичком».

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