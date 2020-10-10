Лукашенко в СИЗО встретился с Бабарико, Шкляровым и другими политзаключенными

Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, встретился в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске с экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Об этом сообщил пролукашенковский телеграм-канал «Пул Первого». Кроме того, на встрече присутствовали другие политзаключенные, в том числе, политтехнолог Виталий Шкляров.

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Телеграм-канал, который, по данным СМИ, курируется пресс-секретарем Лукашенко, опубликовал фото со встречи.

Встреча Александра Лукашенко с Виктором Бабарико (третий справа от Лукашенко) и другими оппозиционерами. © Пул Первого

Как отмечает «Новая газета», на встрече также присутствовали член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, бывший депутат Мингорсовета Юрий Воскресенский и другие находящиеся в заключении представители КС и Объединенного штаба.

Был на на встрече и колумнист «Новой газеты», политтехнолог Виталий Шкляров, который находится в минском СИЗО с конца июля. Как рассказал его адвокат Антон Гашинский, посещавший подзащитного накануне, Шкляров тогда ничего не знал о предстоящей встрече с Лукашенко.

Встреча длилась четыре с половиной часа, «содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», сообщил «Пул Первого». Утверждается только, что Лукашенко сообщил членам Координационного совета и Объединенного штаба: «Конституцию на улице не напишешь».

Позднее «Пул Первого» опубликовал и 37-секундный видеофрагмент выступления Лукашенко перед арестованными представителями оппозиции.

«Цель президента — услышать мнения всех», — так обосновал телеграм-канал мотивы решения Лукашенко встретиться с представителями оппозиции.Напомним, бизнесмен, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, считавшийся основным соперником Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, был задержан 18 июня, менее чем за два месяца до голосования. С тех пор он находится под арестом. В июле ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

В итоге штабы трех арестованных политиков, которых не допустили до выборов (Виктора Бабарико, Сергея Тизановского и Валерия Цепкало) создали Объединенный штаб для поддержки единой кандидатуры — Светланы Тихановской.

После выборов 9 августа, победителем которых ЦИК Беларуси назвал Лукашенко, в стране начались масштабные акции протеста, которые продолжаются уже третий месяц. Сразу после выборов, по поручению Светланы Тихановской, был создан и Координационный совет оппозиции, объявивший своей задачей формирование «политического органа, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти».

Именно Тихановскую оппозиция считает победителем президентских выборов. Именно с ней в конце сентября-начале октября провели встречи главы нескольких европейских государств, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В свою очередь, Александра Лукашенко страны Евросоюза, а также США не признали законным президентом Беларуси.

Накануне, 9 октября, глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем еще раз заявил, что Евросоюз ожидает освобождения всех политических заключенных в Беларуси и прекращения насилия и репрессий.

Кроме того, Боррель призвал власти в Минске принять требования гражданского общества и начать всеобъемлющий национальный диалог при поддержке ОБСЕ.

Власти России продолжают утверждать, что именно Лукашенко является законно избранным президентом Беларуси. Впрочем, в Москве заявляют и о необходимости конституционной реформы, которую бы провел сам Лукашенко.

Светлана Тихановская, в свою очередь, говорит о том, что основным условием к началу переговоров о проведении новых, свободных, выборов и о будущем Беларуси является уход Лукашенко.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси также состоялись акции протеста, получившие название «Женский демарш». Подобные шествия прошли и за границей, в том числе в Вильнюсе, где в акции участвовала Светлана Тихановская. Она, а также нобелевский лауреат Светлана Алексиевич -- единственные из руководителей Координационного совета, кто остался на свободе: все остальные были арестованы белорусскими силовиками.

В их числе — Мария Колесникова, экс-глава предвыборного штаба Виктора Бабарико.

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