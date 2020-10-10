Светлане Тихановской впервые позволили поговорить с арестованным мужем

Светлана Тихановская не разговаривала с мужем более 4 месяцев — с тех пор, как его арестовали.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в субботу, 10 октября, получила возможность поговорить по телефону со своим мужем — блогером и политиком Сергеем Тихановским.

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О том, что такой разговор состоялся, сообщил телеграм-канал Светланы Тихановской.

«Радио Свобода» со ссылкой Франака Вечерко (советника Тихановской) сообщило, что Сергей Тихановский не ожидал возможности разговора со Светланой. Супруги поговорили о своих детях и о содержании Сергея в СИЗО Жодино. Сергей сообщил жене, что следит за новостями, считает, что Светлана должна продолжать встречи с иностранными лидерами, и нужно «быть еще более жесткими».

«Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — подчеркнул телеграм-канал Светланы Тихановской.

Таким образом, это первый разговор Тихановской с мужем — блогером, незарегистрированным кандидатом в президенты Беларуси после того, как его лишили свободы. Сергей Тихановский находится под арестом с конца мая.

30 сентября ему продлили арест еще на два месяца.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ в Минске с другим незарегистрированным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. На встрече также присутствовали другие представители Координационного совета белорусской оппозиции и Объединенного штаба, которые находятся в заключении.

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