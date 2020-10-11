Марш гордости: белорусские власти вернулись к силовому подавлению уличных акций

На девятой воскресной акции протеста под названием «Марш гордости» 11 октября силовики действовали на упреждение — впервые за два месяца протестов марш не смог собраться в одну колонну, жестокие задержания начались еще до назначенного времени сбора — 14.00.

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Сенсационная встреча Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с политическими заключенными, в том числе с претендентом на участие в президентских выборах Виктором Бабарико, первый за 5 месяцев разговор Светланы Тихановской с находящимся в тюрьме Сергеем Тихановским, вместо которого она пошла на выборы, вселяла оптимизм в участников акции 11 октября. Во всяком случае, многие из опрошенных RFI демонстрантов расценили визит Лукашенко в тюрьму и четырехчасовой разговор с политическими оппонентами (ранее названными им же просто «бандитами») как его готовность уступить требованиям улицы: «Понятно, что он хочет сбить нашу уличную активность, значит, боится протестов», «Мы его заставили поехать к политзаключенным, это победа», «Сегодня людей будет еще больше, чем на прошлых маршах», «Верить ему нельзя, но видно, что его обстоятельства принуждают к уступкам».

Но то ли разговор в СИЗО не получился, то ли силовики не смогли простить разобранный демонстрантами на прошлом марше водомет — с утра столица была наполнена военной техникой, автобусами без номеров, автозаками с официальными красно-зелеными флагами, водометами и машинами системы «Рубеж».

Сначала остановили журналистов — к вечеру воскресенья было известно о более чем 40 задержанных якобы для проверки документов корреспондентов белорусских и российских СМИ. Затем бойцы внутренних войск и ОМОНа в координации с сотрудниками в штатском начали с применением силы задерживать людей, направлявшихся в район стелы «Минск — город-герой» — ключевое место протестов со дня выборов 9 августа. Хотя зачистки дворов и улиц выглядели почти тотальными, тысячи человек под дождем все же продвинулись к стеле, но не единой колонной, силовикам удалось разделить потоки людей.

У гостиницы «Планета» против демонстрантов применялись светошумовые гранаты, водометы, дубинки. В немногочисленных случаях протестующие смогли дать отпор, но это были кратковременные победы — до очередных гранат или газа. Преследование убегающих продолжалось во дворах, благодаря открытым жителями близлежащих домов подъездам многим удалось там переждать зачистку — промокших под дождем и водометами людей жильцы прятали и в квартирах.

Самые крупные (из десятков тысяч) колонны образовались на улицах Кальварийская (здесь, на мосту, техника силовиков попала в созданную сигналящими автомобилями пробку), Немига и Кропоткина. Колонна на Кальварийской шла к станции метро «Пушкинская» под постоянным преследованием водомета и силовиков, на пути всех трех колонн происходили локальные стычки с омоновцами и военнослужащими ВВ.

Минск 11 октября 2020. AP

Участников шествия, пострадавших в столкновениях, периодически забирали скорые. Первую помощь также оказывали волонтеры Красного Креста, правда, некоторые из них оказались среди задержанных. В районе «Пушкинской» против демонстрантов применялись пули, правда, не резиновые, как это было в августе, а пейнтбольные.

В это воскресенье власти показательно демонстрировали силу. Так, уже по окончании шествия или шествий, учитывая разрозненность групп протестующих по Минску, силовики производили зачистки дворов, кафе, торговых центров. ТЦ «Корона» расположен по дороге от станции «Пушкинская» к центру города — омоновцы из колонны автобусов задерживали буквально всех, оказавшихся на автостоянке перед гипермаркетом, в самом торговом центре около 40 бойцов останавливали и забирали тех, кто казался им подозрительным. Зачистка сопровождалась непрерывными сигналами возмущенных автомобилистов, равно как въезд и выезд из города колонн спецтехники и силовиков.

Силовики на "Марше гордости" в Минске 11 октября 2020. via REUTERS - BelaPAN

В областных и крупных районных городах против демонстрантов также применялась сила и в некоторых случаях спецсредства.

По состоянию на 20.30 (по Парижу) в Беларуси на акциях протеста задержан 381 человек. Очевидцы сообщают о частых визитах машин скорой помощи к районым УВД, где первоначально находятся задержанные.

"Марш гордости" в Минске 11 октября 2020. via REUTERS - STRINGER

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на 20.30 остаются задержанными 15 журналистов. Не исключено, что они проведут ночь в милиции — задержанным разрешили передать теплые вещи.

Вечером в минских микрорайонах люди выстроились в цепочки солидарности.

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