«Марш гордости»: десятки тысяч на улицах Минска, против них — гранаты, газ, водометы

В воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста, на этот раз — под названием «Марш гордости». ОМОН и люди в штатском («тихари») жестоко избивали людей. В протестующих бросали светошумовые гранаты, их поливали из водометов, применяли перцовый газ. Тем не менее, людей вышли десятки тысяч, и этому не помешала и дождливая погода.

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Как и на предыдущих массовых протестных акциях, которые, напомним, продолжаются в Беларуси уже третий месяц, власти отключили в Минске интернет. В центр города заблаговременно была стянута спецтехника, бронетранспортеры, военные грузовики, водометы, автозаки.

К 14 часам, по данным «Интерфакса», только в Минске было задержано около 50 человек. Позднее их число превысило 200, поименный список задержанных ведет правозащитный центр «Весна».

Кроме того, согласно сведениям правозащитников, в разных городах страны задержали как минимум 37 сотрудников СМИ: в основном, в Минске и Гродно.

Корреспонденты и другие очевидцы публикуют с места массовых шествий видео, демонстрирующие жесткие задержания и избиения мирных протестующих неопознанными субъектами в масках, омоновцами и людьми в штатском.

Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. pic.twitter.com/yhpDQZlh1u — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Tut.by сообщает, что в Минске среди силовиков, избивающих манифестантов, снова замечен начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью Николай Карпенков. Напомним, в начале сентября Карпенков (в штатском и без опознавательных знаков) был заснят в тот момент, когда громил минское кафе, предоставившее убежище протестующим.

Онлайн-трансляции протестов в Минске и других городах ведут, в частности, крупнейший белорусский информационный портал TUT.by, издание Onliner и российская «Новая газета». Прямую видеотрансляцию ведет телеканал «Дождь».

Против людей применяли перцовый газ, светошумовые гранаты и водометы. Применение гранат и водометов в МВД сначала отрицали, но позже подтвердил представитель минской милиции подтвердил то, свидетелями чему были тысячи людей, агентству РИА Новости.

На улице Победителей в Минске против протестующих применили светошумовые гранаты, хотя в МВД это отрицали. На видео попал фрагмент.



Наш онлайн: https://t.co/tnnCN9nW3r pic.twitter.com/aQwuUgiBPw — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 11, 2020

Ближе к вечеру издание Onliner опубликовало таймлапс шествия, из которого можно сделать примерный вывод о масштабности протестной акции в Минске.

Таймлапс сегодняшней колонны, которая шла по Кальварийской pic.twitter.com/0t9fKvTEep — Onliner (@OnlinerBY) October 11, 2020

Напомним, накануне, в субботу 10 октября, Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ Беларуси с политическими заключенными, и говорил о необходимости «диалога». О реакции политзаключенных на его «предложения» пока ничего не известно — провластные органы информирования показали только короткий фрагмент выступления самого Лукашенко.

В свою очередь, остающиеся на свободе оппозиционеры — Светлана Тихановская, Павел Латушко, Андрей Санников и другие — увидели в самом факте такой встречи демонстрацию слабости диктатора и эффективности массовых протестов, с которыми вдасти не могут справиться, несмотря на жесткие репрессии и насилие.

«Лукашенко пошел в СИЗО КГБ на поклон к тем, кого он еще вчера обвинял во всех смертных грехах: к политзаключенному Виктору Бабарико и его команде. <…> Пошел не по своей воле, а под давлением беспрецедентных протестов народа, требующего отставки узурпатора. <…> Верить ему, конечно же, нельзя, но нельзя и упускать момент, который может и должен стать переломным. <…> Если завтра на Марш гордости выйдут миллионы белорусов, если выйдет весь народ Беларуси, до победы останется рукой подать», — написал Андрей Санников, бывший кандидат в президенты Беларуси, который в 2010–2012 годах сидел в белорусских тюрьмах за свою политическую деятельность и был, вместе с другими политзаключенными, выпущен на свободу только в результате международного давления на белорусский режим.

Напомним, накануне вчерашнего визита Лукашенко в СИЗО беседу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем провел Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии подтвердил поддержку всеми странами Евросоюза «законных требований белорусского народа и уважение его прав и демократического выбора». Он призвал власти в Минске подчиниться требованиям общества и начать всеобъемлющий национальный диалог при поддержке ОБСЕ.

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