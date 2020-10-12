Главы МИД стран Евросоюза договорились о санкциях против Александра Лукашенко.

Собравшиеся в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС договорились о принятии персональных санкций против Александра Лукашенко. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на два дипломатических источника.

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На совещании 12 октября «было найдено политическое согласие о расширении санкций, внеся в них президента Лукашенко», – рассказал агентству один источник. По его словам, санкции будут приняты за репрессии против мирных участников протеста в Беларуси.

Ранее утром, перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что предложит обсудить новые санкции в отношении Беларуси и внести в черный список лично президента Александра Лукашенко. Кроме этого, глава германской дипломатии заявил, что со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом он представит предложения по персональным санкциям в отношении ряда россиян, предположительно связанных с «применением боевых отравляющих веществ» в отношении оппозиционера Алексея Навального.

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