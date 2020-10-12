ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

Полицейский на территории торгового центра, где были найдены Сергей Скрипаль с дочерью, 4 апреля 2018.

Евросоюз продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2021 года, говорится заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 12 октября.

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Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, указывается в документе Совета ЕС. Также под санкции попала одна организация – Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Среди россиян под санкции подпали начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков, его заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Впервые санкции были введены в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В 2019 году санкции продлили.

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