Лукашенко заявил о возможности передать 71 полномочие президента Беларуси другим людям

Александр Лукашенко заявил в понедельник, 12 октября, о том, что рассматривает возможность передать 71 полномочие президента Беларуси на другие уровни власти. При этом накануне десятки тысяч граждан снова вышли на очередные акции протеста с требованием ухода Лукашенко, которого они в принципе не признают легитимным президентом. Акции закончились жестокими избиениями манифестантов и массовыми задержаниями.

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Как сообщает информационный портал TUT.by, Лукашенко сделал заявление о возможности «перераспределения полномочий» на встрече с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым, министром финансов Юрием Селиверстовым и министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает <…>, правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», — заявил Лукашенко.

Вслед за тем он рассказал своим министрам о том, что «недавно получил записку», в которой «предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти».

Впрочем, самопровозглашенный президент не стал продолжать рассуждения о «переносе полномочий», подчеркнув, что «это отдельная тема разговора», и перешел к «основной теме» — «совершенствования налоговой системы».

Напомним, ранее в субботу, 10 октября Лукашенко посетил в СИЗО КГБ политических заключенных, включая незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

Белорусские официальные СМИ опубликовали только небольшой фрагмент выступления самого Лукашенко: «Я подумал, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам… Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина здесь, как я понимаю, юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире».

На следующий день белорусские силовики применили жесткую силу по отношению к мирным протестующим, использовали светошумовые гранаты, перцовый газ и водометы.

Минск. 12.10.2020 via REUTERS - BelaPAN

В тот же день из СИЗО под домашний арест отпустили двух участников упомянутой выше встречи с Лукашенко: директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и координатора штаба Виктора Бабарико по Первомайскому району Минска Юрия Воскресенского, которые проявили готовность к «сотрудничеству» с самопровозглашенной властью.

Сегодня, в понедельник, 12 октября, в Кремле приветствовали факт встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО.

В свою очередь, главы МИД стран ЕС договорились «ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация (в Беларуси) не улучшится». Европейские министры в очередной раз высказались в поддержку требований протестующих, добивающихся ухода Лукашенко и проведения честных и свободных выборов.

Позднее сегодня МВД Беларуси заявило о готовности использовать против участников протестов боевое оружие.

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