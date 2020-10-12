МВД Беларуси пригрозило применять боевое оружие на акциях протеста

Ранее сам Александр Лукашенко, чью легитимность в качестве президента не признают протестующие, уже демонстрировал свою готовность применить оружие. Минск. 24.08.2020

В понедельник, 12 октября 2020, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил о том, что белорусские милиционеры «будут применять спецсредства и боевое оружие» на акциях протеста «в случае необходимости». Накануне белорусские силовики жестоко избивали участников протестного «Марша гордости» в Минске и других городах, более 700 человек были задержаны.

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Заявление замглавы МВД Беларуси опубликовала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Цитата: «Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие».

Напомним, ранее сегодня главы МИД стран Евросоюза обсудили предложение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса уже сейчас — на фоне произошедшего накануне на улицах Минска и других городов массового насилия силовиков по отношению к мирным протестующим — ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.

В итоге главы МИД стран ЕС пока договорились «ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится».

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