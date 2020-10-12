Отравление Навального: главы МИД ЕС поддержали предложение о санкциях

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (справа) и глава МИД Германии Хайко Маас на заседании в Люксембурге. 12.10.2020

В понедельник, 12 октября, на саммите министров иностранных дел стран ЕС было поддержано предложение Франции и Германии по санкциям в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Реклама Читать далее

Об одобрении франко-германского санкционного проекта сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — цитирует ТАСС главу МИД Финляндии.

Саммит глав МИД ЕС проходит в Люксембурге.

Напомним, о составлении проекта санкций за отравление Навального главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас объявили 7 октября, после того как Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты своих исследований.

В совместном заявлении Франции и Германии, в частности, говорилось: «...Эта ужасная попытка убийства является покушением на элементарные принципы демократии и политического плюрализма. И это также новый случай использования химического оружия, через два года после использования Россией такого оружия на британской территории, в Солсбери, 4 марта 2018 года».

В немецко-французском заявлении также подчеркивалось, что, с учетом характера преступления, совершенного боевым отравляющим веществом типа «Новичок», а также отказа российских властей сотрудничать в деле расследования (несмотря на неоднократные призывы к этому) «Франция и Германия передадут своим европейским партнерам» предложения о санкциях.

Позднее газета Le Monde сообщила некоторые подробности: по ее данным, под санкции попадут 9 россиян («из президентской администрации и силовых органов»), а также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывались нервно-паралитические вещества группы «Новичок».

Российские власти по прежнему отвергают обвинения в использовании химоружия и выдвигают разные, часто противоречивые версии произошедшего с Алексеем Навальным 20 августа, когда его состояние внезапно критически ухудшилось в самолете Томск-Москва, после чего он пробыл в коме более месяца.

Уголовное дело по факту произошедшего российские правоохранительные органы так и не завели.

Сам Навальный обвиняет в причастности к своему отравлению президента России Владимира Путина.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться