Кипр закроет программу «золотых паспортов»

Власти Кипра откажутся от выдачи гражданства в обмен на крупные инвестиции в экономику страны. Как сообщил во вторник, 13 октября, официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос, такое решение Совет министров принял в том числе из-за «злоупотреблений» положениями программы. Ранее кипрские «золотые паспорта» пользовались популярностью у россиян.

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По словам представителя властей Кипра, программу «золотых паспортов» отменят с 1 ноября. Как отмечает местное издание Politis, на заявках, которые будут поданы до этой даты, а также на досье, которые уже находятся на рассмотрении, это решение не отразится. По данным Politis, сейчас власти Кипра должны вынести решение по 700 заявлениям на гражданство в обмен на инвестиции.

Программа «золотых паспортов» неоднократно подвергалась критике со стороны властей других стран Евросоюза. Согласно докладу Еврокомиссии, опубликованному в январе 2019 года, предоставление гражданства в обмен на инвестиции (такие программы также существуют на Мальте и в Болгарии) повышает риски того, что в ЕС могут попасть деньги преступных группировок. В документе также уточняется, что в некоторых случаях иностранцам удается обойти фильтры и избежать части проверок.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, с 2008 по 2018 год Кипр выдал гражданство более чем 1500 инвесторам.

В ноябре 2019 года власти Кипра лишили гражданства 26 человек, получивших «золотой паспорт» по инвестиционной программе. Среди них оказались девять россиян, однако о ком именно идет речь, неизвестно.

В августе 2020 года телеканал «Аль-Джазира» выпустил расследование, посвященное кипрской инвестиционной программе. Журналисты выяснили, что Кипр выдавал гражданство лицам, которые подозревались в совершении преступлений в момент рассмотрения заявок. В МВД страны эти данные опровергли.

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