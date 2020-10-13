Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

МИД Норвегии утверждает, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стояла Россия. Эту информацию опубликовала во вторник, 13 октября, пресс-служба министерства. «На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия», – приводит пресс-служба слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.

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1 сентября пресс-служба Стортинга, однопалатного парламента Норвегии, объявила, что несколькими днями ранее парламент стал целью «обширной» хакерской атаки. Источник кибератаки при этом не уточнялся. По заявлению пресс-службы парламента, были похищены данные «небольшого количества депутатов и сотрудников».

«Основываясь на информации, имеющейся в распоряжении правительства, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия», – заявила во вторник, 13 октября, министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде. «Это серьезный эпизод, который затрагивает наши самые важные демократические институты», – добавила она, не уточнив дополнительных деталей.

В 2018 году Норвегия арестовала россиянина, подозреваемого в сборе информации и передаче данных о парламенте. Однако он был освобожден менее чем через месяц за отсутствием улик.

Как отмечает France-Presse, в начале февраля Норвежская служба внутренней разведки (PST) опубликовала ежегодный отчет об оценке угроз, в котором предупреждается об операциях «в компьютерной сети». Эти угрозы представляют собой «постоянную и долгосрочную угрозу для Норвегии», говорится в отчете. Отношения между Россией и Норвегией всегда были дружественными, однако стали натянутыми после аннексии Крыма Россией в 2014 году, добавляет France-Presse.

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