Светлана Тихановская объявила Лукашенко «народный ультиматум».

Она выдвинула властям три требования и дала им 13 дней на выполнение.

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«Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать еще больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьете еще женщин, детей и стариков. Не пытайтесь выдавать это за диалог. Это государственный террор», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале.

После двух месяцев «политического кризиса, насилия и беззакония», Тихановская озвучила три требования к власти:

- Лукашенко должен объявить об уходе

- Насилие на улицах должно остановиться полностью

- Все политзаключенные должны быть освобождены

Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

Лидеры беларусской оппозиции много раз говорили, что готовы к диалогу. «Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог», говорит в обращении Тихановская. По ее словам, до 25 октября «беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

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