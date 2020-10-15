Евросоюз ввел санкции в отношении бизнесмена Евгения Пригожина

Ограничительные меры в отношении Пригожина (слева) подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз. Архив. Ноябрь 2011 г.

Евросоюз ввел санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом стало известно в четверг, 15 октября, после публикации официального журнала ЕС.

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Санкционные меры в отношении Пригожина были введены в связи с нарушением оружейного эмбарго в Ливии. В постановлении ЕС говорится, что бизнесмен имеет тесные, в том числе финансовые, связи с ЧВК «Вагнер», чем оказывает поддержку ее действиям в Ливии. ЧВК входит в список организаций, обвиненных ООН в нарушении запрета на поставки оружия в Ливию и предоставлении наемников Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. «“Вагнер” неоднократно принимал участие в военных операциях против сил Правительства национального согласия, имеющих поддержку ООН, способствовал нарушению стабильности в Ливии и подрывал мирный процесс», — говорится в постановлении ЕС.

Ограничительные меры в отношении Пригожина подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

21 сентября на встрече глав МИД стран ЕС было принято решение о введении дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с нарушением прав человека и оружейного эмбарго на территории Ливии. Тогда под дополнительные ограничения попали компании из Турции, Иордании и Казахстана, а также два физических лица из Ливии.

В сентябре 2019 года два гражданина России и три компании, связанные с Евгением Пригожиным, были включены в санкционный список министерства финансов США, введенный из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. По данным американских властей, попавшие под санкции Денис Кузьмин и Игорь Нестеров связаны с «Агентством интернет-исследований» Пригожина. Также с предпринимателем связаны компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries.

Сам Пригожин, которого в СМИ также называют «поваром» российского президента Владимира Путина, попал в санкционный список американских властей еще в 2018 году. Вместе с ним под санкциями тогда оказались «Агентство интернет-исследований» и 12 сотрудников этого агентства.

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