Урсула фон дер Ляйен покинула саммит ЕС и отправилась в карантин

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула только что начавшийся саммит лидеров стран ЕС, чтобы изолировать себя после обнаружения случая Covid-19 в ее команде. Об этом она сообщила через свой аккаунт Twitter.

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«Мне только что сообщили, что сегодня утром у сотрудника моей команды был положительный результат теста на Covid-19. У меня отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы поместить себя в карантин», – написала она.

Саммит продолжается, сообщает корреспондент France-Presse из Брюсселя. Все лидеры ЕС прибыли на него в масках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом встречи выразила сожаление по поводу того, что она не была «организована в виде видеоконференции», сообщает агентство.

Саммит глав государств и правительств Евросоюза проходит в Брюсселе в четверг и пятницу. Этот саммит называют «последним шансом» для урегулирования отношений с Лондоном после Брекзита. 31 декабря истекает срок переходного периода, в течение которого ЕС и Великобритания должны были подписать новое торговое соглашение, но между двумя сторонами сохраняются серьезные разногласия по ключевым вопросам. За несколько недель до окончания крайнего срока, риск провала переговоров еще никогда не был таким высоким, отмечает France-Presse.

62-летняя Урсула фон дер Ляйен уже второй раз уходит в карантин. Первый раз это произошло 5 октября, после официального визита в Португалию.

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