COVID-19: Центр профилактики и контроля заболеваний ЕС показал новую карту ограничений на поездки.

Более половины стран Европейского Союза и Великобритания попали в «красную зону» на новой европейской карте ограничений на поездки, которую опубликовал в четверг, 15 октября, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Карта носит рекомендательный характер.

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовал карту рекомендаций ограничений на поездки для жителей стран ЕС. На этой карте красным отмечены регионы сильного распространения эпидемии коронавируса, самые «безопасные» страны отмечены зеленым.

Более половины стран Европейского Союза, а также Великобритания указаны красным цветом. Только три европейские страны – Норвегия, Финляндия и часть Греции окрашены в зеленый цвет. Пять стран – Италия, Кипр, Эстония, Литва и Латвия – основном оранжевого цвета. Еще пять стран – Германия, Австрия, Швеция, Дания и Исландия – не имеют цветовой кодировки из-за отсутствия данных тестов.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний выработал цветовой код стран с учетом двух критериев: количество зарегистрированных новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и коэффициент положительных тестов.

Согласно рекомендации центра, прибывающие из оранжевой или красной зоны путешественники могут быть подвергнуты принудительному тесту на COVID-19 или помещены в карантин. Препятствовать въезду на свою территорию ни одна из стран-членов ЕС не может.

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