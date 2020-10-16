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Правозащитник — в Европарламенте: по уровню насилия Беларусь превзошла Германию 1933 года

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Минск. 09.08.2020. Массовое насилие против манифестантов началось в первый же вечер протестов против объявленных властями результатов выборов.
Минск. 09.08.2020. Массовое насилие против манифестантов началось в первый же вечер протестов против объявленных властями результатов выборов. AFP - SIARHEI LESKIEC
RFI
5 мин

Власти Беларуси по уровню насилия в отношении граждан сегодня «превзошли Германию 1933 года в два раза». Об этом заявил, выступая на слушаниях в Европарламенте, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского Комитета (БХК) Гарри Погоняйло. По данным правозащитного центра «Весна», в августе-сентябре не менее 11 тысяч граждан были задержаны в Беларуси за участие в демонстрация протеста. По данным «Медиазоны», от действий силовиков только в Минске ранения и травмы в этот период получили более 1300 человек. Данные далеко не полные.

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Выступление правозащитника перед европейскими депутатами в пятницу, 16 октября, цитирует БелаПАН.

Гарри Погоняйло подчеркнул, что белорусские власти дали полную «свободу» насилия сотрудникам силовых органов над гражданами с единственной целью — удержания власти. Правозащитник напомнил, что против силовиков белорусские следственные органы не завели ни одного уголовного дела, в то время, как против манифестантов или просто случайно пострадавших людей — более 400.

«В этой ситуации мы вынуждены просить Европарламент и все структуры Евросоюза продумать и принять соответствующее постановление о поиске и применении юридических инструментов, которыми мы могли бы воспользоваться, что привлечь к уголовной ответственности как сотрудников силовых структур, так и организации», — сказал юридический представитель БХК.

Он пояснил, что когда такой механизм будет запущен, то белорусских силовиков, признанных виновными в совершении насилия судом одной из европейских стран, можно будет объявлять в розыск через Интерпол. А это «хоть в какой-то степени может подтолкнуть к смене ситуации в Беларуси», ведь многие силовики «поймут, что безнаказанность заканчивается, что рано или поздно они предстанут перед судом».

Минск. 23 сентября. Вечер тайной «инаугурации» Лукашенко.
Минск. 23 сентября. Вечер тайной «инаугурации» Лукашенко. via REUTERS - TUT.BY

Напомним, новый всплеск насилия по отношению к манифестантам в Беларуси был отмечен в минувшие воскресенье и понедельник, 11 и 12 октября. Журналисты и правозащитники сравнили его с тем, что происходило на белорусских улицах в первые дни после спровоцировавших протесты президентских выборов (9—11 августа).

12 октября главы МИД стран Евросоюза обсудили предложение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса — на фоне нового всплеска насилия по отношению к мирным протестующим — ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.

13 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту ультиматум, потребовав, чтобы до 25 октября он ушел в отставку, все политзаключенные были освобождены, а насилие на улицах «было остановлено полностью».

 

Минск. 11 октября.
Минск. 11 октября. © via REUTERS - STRINGER

По данным правозащитного центра «Весна», только за август и сентябрь не менее 11 тысяч граждан были задержаны в Беларуси за участие в демонстрация протеста, большинство из них попали в изоляторы.

Только за август правозащитный центр «зафиксировал и задокументировал не менее 500 случаев пыток, которые свидетельствуют о массовом и системном их применении».

По данным расследования «Медиазоны», в августе-сентябре от действий силовиков только в Минске пострадали не меньше 1 376 человек.

Погибли как минимум 4 человека.

(В опубликованном 1 сентября заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось о том, что по меньшей мере шесть человек пропали без вести во время протестных акций, еще около 450 подверглись пыткам, в том числе, изнасилованиям. Эксперты ООН призывали власти в Беларуси «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции», которые «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов...».).

12 октября первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил о том, что белорусские милиционеры «будут применять спецсредства и боевое оружие» на акциях протеста «в случае необходимости».

Сегодня, 16 октября, Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), заявил о том, что его подчиненные «гуманно применят оружие, в том числе огнестрельное» против протестующих. Заявление г-на Карпенкова цитирует «Еврорадио».

МВД Беларуси 12 октября пригрозило применять боевое оружие против манифестантов. Но ранее мирные протестующие уже погибали от пуль. Минск. Мемориал памяти Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах.
МВД Беларуси 12 октября пригрозило применять боевое оружие против манифестантов. Но ранее мирные протестующие уже погибали от пуль. Минск. Мемориал памяти Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах. © AFP - SERGEI GAPON

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