Правозащитник — в Европарламенте: по уровню насилия Беларусь превзошла Германию 1933 года

Минск. 09.08.2020. Массовое насилие против манифестантов началось в первый же вечер протестов против объявленных властями результатов выборов.

Власти Беларуси по уровню насилия в отношении граждан сегодня «превзошли Германию 1933 года в два раза». Об этом заявил, выступая на слушаниях в Европарламенте, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского Комитета (БХК) Гарри Погоняйло. По данным правозащитного центра «Весна», в августе-сентябре не менее 11 тысяч граждан были задержаны в Беларуси за участие в демонстрация протеста. По данным «Медиазоны», от действий силовиков только в Минске ранения и травмы в этот период получили более 1300 человек. Данные далеко не полные.

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Выступление правозащитника перед европейскими депутатами в пятницу, 16 октября, цитирует БелаПАН.

Гарри Погоняйло подчеркнул, что белорусские власти дали полную «свободу» насилия сотрудникам силовых органов над гражданами с единственной целью — удержания власти. Правозащитник напомнил, что против силовиков белорусские следственные органы не завели ни одного уголовного дела, в то время, как против манифестантов или просто случайно пострадавших людей — более 400.

«В этой ситуации мы вынуждены просить Европарламент и все структуры Евросоюза продумать и принять соответствующее постановление о поиске и применении юридических инструментов, которыми мы могли бы воспользоваться, что привлечь к уголовной ответственности как сотрудников силовых структур, так и организации», — сказал юридический представитель БХК.

Он пояснил, что когда такой механизм будет запущен, то белорусских силовиков, признанных виновными в совершении насилия судом одной из европейских стран, можно будет объявлять в розыск через Интерпол. А это «хоть в какой-то степени может подтолкнуть к смене ситуации в Беларуси», ведь многие силовики «поймут, что безнаказанность заканчивается, что рано или поздно они предстанут перед судом».

Минск. 23 сентября. Вечер тайной «инаугурации» Лукашенко. via REUTERS - TUT.BY

Напомним, новый всплеск насилия по отношению к манифестантам в Беларуси был отмечен в минувшие воскресенье и понедельник, 11 и 12 октября. Журналисты и правозащитники сравнили его с тем, что происходило на белорусских улицах в первые дни после спровоцировавших протесты президентских выборов (9—11 августа).

12 октября главы МИД стран Евросоюза обсудили предложение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса — на фоне нового всплеска насилия по отношению к мирным протестующим — ввести персональные санкции против Александра Лукашенко.

13 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту ультиматум, потребовав, чтобы до 25 октября он ушел в отставку, все политзаключенные были освобождены, а насилие на улицах «было остановлено полностью».

Минск. 11 октября. © via REUTERS - STRINGER

По данным правозащитного центра «Весна», только за август и сентябрь не менее 11 тысяч граждан были задержаны в Беларуси за участие в демонстрация протеста, большинство из них попали в изоляторы.

Только за август правозащитный центр «зафиксировал и задокументировал не менее 500 случаев пыток, которые свидетельствуют о массовом и системном их применении».

По данным расследования «Медиазоны», в августе-сентябре от действий силовиков только в Минске пострадали не меньше 1 376 человек.

Погибли как минимум 4 человека.

(В опубликованном 1 сентября заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось о том, что по меньшей мере шесть человек пропали без вести во время протестных акций, еще около 450 подверглись пыткам, в том числе, изнасилованиям. Эксперты ООН призывали власти в Беларуси «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции», которые «безнаказанно унижали и избивали демонстрантов...».).

12 октября первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил о том, что белорусские милиционеры «будут применять спецсредства и боевое оружие» на акциях протеста «в случае необходимости».

Сегодня, 16 октября, Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), заявил о том, что его подчиненные «гуманно применят оружие, в том числе огнестрельное» против протестующих. Заявление г-на Карпенкова цитирует «Еврорадио».

МВД Беларуси 12 октября пригрозило применять боевое оружие против манифестантов. Но ранее мирные протестующие уже погибали от пуль. Минск. Мемориал памяти Александра Тарайковского, первого погибшего на протестах. © AFP - SERGEI GAPON

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