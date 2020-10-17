Белорусских студентов разогнали, женщины смогли погулять под присмотром силовиков

В Минске в субботу планировались две акции протеста, в стране — несколько провластных митингов и автопробег. На оппозиционных акциях не обошлось без задержаний, в том числе журналистов.

Реклама Читать далее

Женщины, согласно первоначальному плану, собирались пройти до улицы героев 120-й дивизии на окраине Минска, где живут многие из сотрудников столичного ОМОНа. Но впоследствии маршрут изменился, и участницы решили идти в центр города. Там с утра субботы традиционно появились спецтехника, автозаки и характерные микроавтобусы без номеров.

Марш молодости, который объявили студенты, не состоялся. Студенты собрались у двух вузов — Белорусского университета информатики и радиоэлектроники и Минского лингвистического. Колонна, скандировавшая «Саша! Ты отчислен!», была разогнана сотрудниками ОМОНа в масках и балаклавах. По данным правозащитного центра «Вясна», на Марше молодости было задержано 29 человек, в том числе двое сотрудников агентства БелаПАН и корреспондент портала Onliner.

По данным агентства Associated Press, в женском марше приняли участие больше ста человек AP

Несколько десятков женщин в это время шли по проспекту Независимости к центру города, на площади Якуба Коласа в колонна было около 150 участниц, скандировавших «Верым, можам, пераможам!» («Верим, можем, победим!»), «Заберите Сашу, верните нашу Машу!», «Свободу политзаключенным!». Далее участницы Женского марша решили не идти — на площади Победы находилось довольно много силовиков. Женщины скандировали «До завтра!», где в воскресенье ожидается очередной марш протеста. Некоторые участницы с цветами в руках — уже не в формате колонны — продолжили прогулки по центру города до вечера. Задержаний на Женском марше не было.

Накануне сегодняшних акций белорусские официальные лица сделали ряд заявлений, из которых можно понять, что власти не отказываются от силовой реакции на акции протеста. Так, председатель КГБ Иван Тертель заявил, что из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации. «Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал Тертель. По его словам, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры. Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности «гуманного» применения огнестрельного оружия в отношении протестующих. «И самых опасных „острокопытных“ мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», — подчеркнул Николай Карпенков.

Автопробег «За Беларусь» и провластные акции в других городах прошли без инцидентов с правоохранителями. Около сотни машин приехали из Минска на родину Александра Лукашенко — поселок Александрия в Шкловском районе.

Подробнее об угрозах властей применить огнестрельное оружие смотрите в Спецвыпуске RFI

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться