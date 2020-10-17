В Минске проходят марши женщин и студентов, есть задержанные

Протестная демонстрация в Минске, 4 октября 2020 г.

В субботу, 17 октября, в Минске проходят демонстрации женщин и студентов против. На них не обошлось без задержаний. По данным правозащитников, на акциях задержаны более 20 человек, в том числе трое журналистов.

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По данным правозащитного центра «Весна», на данный момент на акциях протеста задержан 21 человек. Трое из них журналисты: фотограф TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский, корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин и корреспондент портала Onliner Дарья Спевак. РИА Новости сообщили, что их корреспондента, задержанного в Минске, отпустили после проверки документов.

Протестующие прошли по проспекту независимости с востока города до площади Якуба Коласа. В женском марше приняла участие Нина Багинская.

В субботу в Беларуси проходит также провластный автопробег, участники которого прибыли в деревню Александрию — родину Александра Лукашенко, передает TUT.by.

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Их участники требуют организации новых выборов, прекращения репрессий и освобождения политзаключенных.

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