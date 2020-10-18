Минск: Партизанский марш партизанскими тропами

Несмотря на угрозы применения боевого оружия и явный выбор силовой реакции на мирные акции протеста, десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 18 октября, прошли по Партизанскому проспекту Минска. Акция закончилась в столичном районе Серебрянка. Спецсредства, задержания — на 71-й день протеста это уже в порядке вещей.

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Накануне выходных белорусские силовики предупреждали о возможном применении боевого оружия против участников акций протеста. В субботу обошлось без выстрелов, в воскресенье, 18 октября, боевое оружие тоже не применили, но на улицах были слышны хлопки и выстрелы.

Белорусские силовики и «Партизанский марш» — протестное шествие в Минске 18 октября 2020. REUTERS - STRINGER

Стела «Минск — город герой» в это воскресенье осталась без внимания протестующих — все подходы к ней изучены силовиками, отработаны схемы рассечения протестующих на отдельные колонны. В распространенном накануне через телеграм-чаты сообщении «потомкам белорусских партизан» предлагалось «пройти мирным маршем по Партизанскому проспекту и выразить солидарность с рабочими заводов» и поддержать «Народный ультиматум», недавно объявленный Светланой Тихановской. Партизанский проспект Минска проходит преимущественно по индустриальной зоне.

«Партизанский марш» — протестное шествие в Минске 18 октября 2020. REUTERS - STRINGER

Традиционно в день воскресного марша в Минске не работал мобильный интернет, закрылись станции метро (в этот раз близкие к Партизанскому проспекту), водометы, спецтехника и автозаки появились у ключевых точек предполагаемого маршрута ближе к полудню. Задержания также начались за пару часов до назначенного на 14.00 шествия.

«Партизанский марш» — протестное шествие в Минске 18 октября 2020. REUTERS - STRINGER

Но демонстрантам из разных районов Минска удалось собраться в единую колонну из десятков тысяч человек. Протестующие скандировали новые лозунги «Ультиматум!» и «Хабаровск, привет!», в ходу и прежние: «Жыве Беларусь», «Лукашенко в автозак», «Пошел вон ты и твой ОМОН!».

Задержания происходили в течение всей акции — люди в штатском и балаклавах «охотились» за немногочисленными группами людей, направлявшихся к колонне. За универмагом «Беларусь» Партизанский проспект был перекрыт большим количеством силовиков с водометами и другой спецтехникой. Здесь же против демонстрантов применены спецсредства. Колонна повернула в микрорайон Серебрянка, там акция и завершилась — несколько десятков демонстрантов удалось задержать силовикам в штатском, прибывшим на 20 автобусах.

«Партизанский марш» — протестное шествие в Минске 18 октября 2020. REUTERS - STRINGER

На воскресной акции 18 октября на улицах впервые появились провластные «народные дружинники», объявления о вербовке на выходные людей «для поддержания законности» за 30 рублей в день (около 10 евро) размещались в телеграм-чатах на этой неделе. «Дружинники» с красными повязками пока не были замечены в действии, но небольшие колонны из таких людей появились в центре Минска уже после окончания акции протеста.

«Партизанский марш» — протестное шествие в Минске 18 октября 2020. REUTERS - STRINGER

Уличные акции протеста также прошли в Бресте, Витебске, Светлогорске и других городах Беларуси.

По последним данным правозащитников (на 20.30 по Парижу), 18 октября в Беларуси задержано 108 человек.

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